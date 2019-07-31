إحباط عملية إرهابية في تتارستان

تمكنت القوات الأمنية الروسية من إحباط عملية إرهابية وإلقاء القبض على مخططيها في جمهورية تتارستان. وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان له أن" الجهاز الأمني الاستخباراتي وبالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية، تمكنوا وخلال عملية أمنية خاصة، من إحباط عملية إرهابية في إحدى المواقع الأساسية لجمهورية تتارستان وإلقاء القبض على مواطنين روسيين من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، يشتبه في قيامهما بنشاط لتجنيد أشخاص للانضمام إلى صفوف الإرهابيين والدعاية للإرهاب". وأضاف البيان " تم خلال عمليات التفتيش ضبط متفجرات ومعدات لصناعة عبوات ناسفة يدوية الصنع ووسائل اتصال إلكترونية ". اقرأ أيضاً... روسيا تستعد لتنفيذ أكبر عملية إنزال جوي في التاريخ الحديث

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