كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس العسكري السوداني يكشف لأول مرة عن اختراق في القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عن اختراق للقوات المسلحة السودانية.

وقال البرهان، في حوار تلفزيوني بثته عدة قنوات رسمية، أمس الثلاثاء، إن المجلس لن يرضى بأن يكون هناك اختراق لها، أو أن تكون (القوات المسلحة السودانية) ساحة للاعتراك السياسي، بحسب "شبكة الشروق" السودانية.

وأكد البرهان على أن انتماء القوات المسلحة لأي جهة سياسية سيضعفها ويمكن أعداء الوطن منها.

وتابع: "عناصر نظام الإنقاذ تغلغلت خلال الفترة الماضية في كل مفاصل الدولة، ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون القوات المسلحة بعيدة عن العمل السياسي".

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ولفت البرهان إلى أن محاولات الانقلابات التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية،"انقلابات حقيقية".

وقال رئيس المجلس الانتقالي إنه "تم ضبط عدة خلايا، وهناك خلايا لم تضبط حتى الآن، وأن المحاولة الأخيرة حقيقية".

وأكد البرهان على أن كل المتهمين في الجرائم السابقة رهن الاعتقال، وسيتم الإعلان عنهم في التوقيت المناسب.

ولفت البرهان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي ليس له عداء مع أي جهة.