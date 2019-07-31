كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: احتشاد قوات صينية على حدود هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، اليوم، إنه يراقب "تجمعًا" مفاجئًا للقوات الصينية على حدود هونج كونج، وسط مخاوف من أن بكين قد تزيد من سيطرتها على اضطرابات المدينة التي تصاعدت إلى مستوى غير مسبوق.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحافيين بأنه قد يكون هناك حشد من القوات العسكرية أو الشرطة المسلحة على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت بلومبرج.

وكانت هونج كونج مسرحاً لاحتجاجات حاشدة على مدى الشهرين الماضيين ضد مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم الأشخاص من المدينة لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين القارية.