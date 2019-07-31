كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أكثر من ألف شخص بحمى الضنك فى يم واحد ببنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "ديلى ميل" اليوم، عن إصابة أكثر من ألف شخص في بنجلاديش بحمى الضنك في غضون 24 ساعة فقط.

وقال مسئولو الصحة بالبلاد،إنّ الارتفاع الكبير في عدد الحالات- الذي سجل يوم الاثنين- يأتي وسط أسوأ انتشار للأمة الآسيوية على الإطلاق للفيروس الذي يهدد الحياة.

وتم تشخيص أكثر من 15300 شخص بالحمى التي ينقلها البعوض في البلاد حتى الآن هذا العام، حسب إحصاءات الحكومة.

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كما ظهرت نحو 9700 حالة، أو أكثر من النصف في شهر يوليو، وكان معظمهم من الأطفال.

وتكافح العاصمة دكا، موطن أكثر من 20 مليون شخص، لإنقاذ المرضى، ويقال إن المستشفيات غارقة، مما يؤدي إلى إنشاء وحدات منفصلة لمواجهة الضغط الزائد.

وحث المسؤولون البنجاليون، منظمة الصحة العالمية على التدخل والمساعدة من خلال قتل البعوض.