كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان يحسم أمر وجود القوات السودانية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب "اتفاقية" مع التحالف السعودي الإماراتي.

ونفى البرهان من جهة أخرى ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان في مقابلة تلفزيونية إن "الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع"، لافتا أيضا إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن.

Advertisements

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الدباش قوله، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها.

تأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.