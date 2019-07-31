كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان يعتزم استئناف المحادثات مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة على القضية اليوم الاربعاء أن المبعوث الامريكي الخاص للسلام في افغانستان زالماي خليل زاد سيستأنف محادثات السلام مع طالبان قريبا.

ومن المقرر أن يسافر "خليل زاد" الذي عقد منذ أواخر العام الماضي ثماني جولات من المحادثات مع طالبان لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا في أفغانستان، إلى العاصمة القطرية الدوحة من كابول عبر باكستان.

وتم تعيين خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي من أصل أفغاني، العام الماضي للتفاوض على تسوية سياسية مع طالبان، التي تسيطر الآن على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت منذ الإطاحة بها قبل حوالي 18 عامًا.

ووصل إلى كابول في يوليو وعقد اجتماعات مع الرئيس أشرف غني وكبار مسؤولي الأمن وكبار قادة المعارضة والدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني لمناقشة عملية السلام قبل إبرام اتفاق مع طالبان.

وقال على تويتر: "في ختام زيارتي الأكثر إنتاجية لأفغانستان منذ أن توليت هذا المنصب بصفتي النائب الخاص للولايات المتحدة وأفغانستان اتفقا على الخطوات التالية"

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مضيفًا: "أنه تم الانتهاء من إنشاء فريق تفاوض ومجموعة دعم فني".

وقال مصدران على دراية بالمحادثات إن بإمكانهما إبرام اتفاق بشأن انسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية من جانب طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد": "أن بعض كبار أعضاء فريق التفاوض الخاص بهم كانوا يسافرون إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا وأن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين ستستأنف بعد عودتهم إلى الدوحة.

وقال: "لا أستطيع أن أقول متى ستبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة".

والتقى كبار قادة طالبان برجال دين من إندونيسيا وباكستان هذا الأسبوع لمناقشة عملية السلام والوضع السياسي في أفغانستان.