كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل والإعلام القطري لا يدرك ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن التحالف الإماراتي السعودي تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات"، مضيفاً "في خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

وقال الدكتور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات بالسعودية وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها"، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.

وتابع "يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلاً نهاراً".