صورة.. حضور أوناجم وبنشرقي في المؤتمر الصحافي للزمالك

شهد المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور بمقر الفريق الأبيض، تواجد الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

وعقد الزمالك مؤتمرا صحافيا لإعلان الصفقات الجديدة التي ستعزز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء.

وكان أشرف بن شرقي انضم إلى بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” في الأسابيع الماضية قادما من الهلال السعودي، قبل أن يلتحق به زميله السابق في الوداد الرياضي محمد أوناجم.

وأكد مرتضى منصور أنه سيحسم في هوية المدرب الجديد لفريقه خلال الأيام القادمة، علما أن مجموعة من التقارير رشحت الإطار الوطني الحسين عموتة للإشراف على تداريب وصيف ترتيب الدوري المصري الممتاز.