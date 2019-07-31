مروع: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثة سير بين الحسيمة والناظور

تسببت حادثة سير وقعت في الطريق الساحلية، الرابطة بين الحسيمة، والناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في مصرع شخصين على الفور، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد اصطدام قوي بين سيارتين كانتا تسيران على مستوى منعرج منطقة أزغار.

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وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن حادثة الاصطدام وقعت بين عربة عادية، وسيارة أجرة، ما أسفر عن وفاة سائق هذه الأخيرة، وأحد راكبيه فورا.

وحلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، ونقلت المصابين بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات في المستشفى ذاته.