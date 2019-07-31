مقابل 20 مليون يورو.. مهاجم “الأسود” في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

يبدو أن علاقة يوسف النصيري، مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، مع إدارة ناديه الإسباني، ليغانيس، الممارس في “الليغا”، ستسزداد تعقيدا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أبدت إدارة النادي، إصرارا كبيرا في الاحتفاظ به، على الرغم من تلقيه عرضا مغريا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن نادي ليغانيس، الذي حقق البقاء في “الليغا” الموسم الماضي، بعد جهد جهيد، وصعوبة بالغة، رفض عرضين اثنين من نادي برايتون، الممارس في “البريمرليغ”، ويتجه لرفض عرض ثالث منه، قدر بحوالي 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إصرار النادي على الرفض، يقابله رغبة كبيرة من الدولي المغربي، من أجل الانتقال إلى انجلترا، وخوض تجربة في “البريمرليغ” خاصة وأن العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي مغربي للغاية، ورفع أسهم اللاعب المغربي بشكل كبير.

النصيري، خرج على حسابه الرسمي على “تويتر”، وأرسل رسالة مشفرة لمسؤولي ناديه قال فيها ” إنه أمر محزن أن تشعر بتعامل سيء من طرف أشخاص همهم الأول هو المال”، ما يعني أنه يرغب بإصرار للانتقال للدوري الإنجليزي.

ويحاول النادي الإسباني، إغراء النصيري بعقد جديد وامتيازات مالية كبيرة جديدة، حتى يستمر مع الفريق، غير أن20 مليون يورو من برايتون، قد تدفعه لقبول العرض، وتسريحه هذا الصيف.