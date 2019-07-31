بعد أخبار تحضيره لإطلاق قناة موسيقية.. أمينوكس يستغرب!

كشف الفنان الشاب أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس”، أمس الثلاثاء، أن أخبار تقديمه طلب ترخيص لإنشاء قناة موسيقية ليس صحيحا، مستغربا من هذه الإشاعة، ومتسائلا عن مصدرها.

ونفى أمينوكس، في تصريحه للصحافة، بعد حفله، ليلة أمس، في المركب التجاري مروكومول، ما راج حول الموضوع، موضحا أنه لم يكن يعلم بوجود هذه الشائعة، ومعبرا عن استغرابه من نشرها.

وتداولت تقارير، أخيرا، أن أمينوكس يتلقى دعما من رجل أعمال لإنشاء قناة موسيقية، في حين أن ذلك غير صحيح حسب ما أوضحه المعني بالأمر.

يذكر أن أمينوكس يحضر لعمل جديد مع المنتج العالمي ريدوان، وكان هذا حلمه منذ بداياته.، وقد حققه أخيرا.