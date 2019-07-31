الشرطة يضم محترفاً مالياً من الدوري المصري

رياضة 2019-07-31 | 18:31 0 مشاهدة نجح نادي الشرطة، في الحصول على توقيع محترف نادي إنبي المصري، المالي، ابو بكر ديارا للدفاع عن الوان القيثارة الخضراء في الموسم المقبل.



واوضح أن "أبو بكر ديارا وقع بشكل رسمى على عقود انتقاله إلى الشرطة فى مقر نادي إنبى بحضور كريم أبو سليمان وسيط الصفقة من جانب الشرطة بجانب وكيل اللاعب حيدر أبو بكر". وقال مصدر مقرب في إدارة نادي الشرطة، في حديث للسومرية نيوز، إن "مسؤولي نادي الشرطة، نجحوا فى استعارة المالى أبو بكر ديارا صانع ألعاب إنبى لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تمهيدا لتعزيز الخط الأمامى للقيثارة الخضراء".واوضح أن "أبو بكر ديارا وقع بشكل رسمى على عقود انتقاله إلى الشرطة فى مقر نادي إنبى بحضور كريم أبو سليمان وسيط الصفقة من جانب الشرطة بجانب وكيل اللاعب حيدر أبو بكر". ويلعب ديارا في مركز صانع الالعاب ويبلغ من العمر 26 عاماً.

المحرر: محمد خليل

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