شاب يُخرج جثة والدته من قبرها بعد سنوات من موتها لسبب غريب!

أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث أخرج جثة والدته من القبر، ووضعها أمام مسجد ليصلي عليها، ما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم.
وقال الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، إن الشاب أخرج جثة والدته التي توفيت منذ عام 2016 ليصلي عليها، ظنا منه أن ذلك "قد يعيدها للحياة من جديد".
وتابع: "عندما سئل الشاب عما يفعله رد بأنه رأى في منامه رؤية تقول له أخرج والدتك من قبرها وصل عليها وستجدها حية".
وأوضح أنه يبدو أن الشاب قد مر بظرف نفسي صعب للغاية بعد وفاة والدته، ولم يستطع استيعاب أن والدته توفيت، لذلك تم وضعه حاليا في مستشفى المعمورة من أجل خضوعه للفحوص النفسية.
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