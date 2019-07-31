زلزال عنيف بقوة 6.5 ريختر يضرب أستراليا

وأفادت عدة مواقع لرصد الزلازل أن زلزالاً وقع الساعة 15.02 بتوقيت غرينتش على بعد 66 كلم من بلدة نورسوب في ارخبيل فانواتو.

وذكر مراكز المراقبة أن الزلزال وقع على عمق 192 كلم وبلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر.



ولم يصدر أي إنذار بخطر حصول تسونامي حتى الآن.