عماد هاشم يعلن نهاية مشواره مع الانيق

وكان هاشم قد انتقل الى صفوف الطلبة نهاية شهر آب 2018.

وقال هاشم في حديث للسومرية نيوز، إن "مهمتي في تدريب حراس مرمى نادي الطلبة، انتهت رسمياً بعد تعاقد ادارة الطلبة مع المدرب ثائر جسام وكادره المساعد".



واوضح أن "هناك عدة امور حالت دون نجاح الانيق في الموسم الماضي، ابرزها الامور المادية، إذ تسببت بتراجع نتائج الفريق، الذي احتل المركز الـ13".

واضاف هاشم، "سادرس خلال المرحلة القادمة، عدداَ من العروض قبل اتخاذ القرار النهائي باختيار وجهتي المقبلة".

