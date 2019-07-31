إحباط محاولة تهريب عجلتين دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط عجلتين دون الموديل نوع تويوتا في محطة بوابة البصرة ميناء ام قصر الشمالي"، مبينة أن "ذلك تم بناءً على معلومات شعبة استخبارات وتراخيص محطة بوابة البصرة".

وأضافت الهيئة، "تم تشكيل لجنة للكشف عليها من قبل لجنة مشتركة من كمرك محطة بوابة البصرة والاستخبارات وضابط البحث والتحري منفذنا استنادا الى قرار قاضي تحقيق محمكة ام قصر".