محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس وزراء باكستان، آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء باكستان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب، في لقاء سابق مع خان، عن سعادته بتطور ونمو العلاقات بين البلدين بفضل الحرص المشترك على تنويع وتوسيع هذه العلاقات لتشمل المجالات كافة.

