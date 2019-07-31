الإمارات: العلاقات مع السعودية تترسخ.. وشق الصف مستحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، "إن العلاقات بين الإمارات والسعودية راسخة، وأن شق الصف بينهما مستحيل".

وأكد "قرقاش"، في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على المستويات كافة"، وتابع: "وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها، عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة، وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها".





وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريداته، على أن "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل"، مضيفا: "والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمّق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

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وأضاف "قرقاش": "يسألني زوارا أجانب متى سنرى اختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟، وأجدهم مقتنعين بالرد، وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، وأن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا".





