إثيوبيا وأمريكا تختتمان مناورات عسكرية استمرت 16 يوما

اختتم الجيشان الأمريكي والإثيوبي، الأربعاء، مناورات عسكرية استمرت 16 يوما لدعم عمليات السلام في أفريقيا بمشاركة دولية.

وأجريت التدريبات تحت مسمى (جاستيفايد أكورد 2019)، وتسعى إلى تعزيز وتقييم قدرات المشاركين في إدارة عمليات حفظ السلام ودعم العلاقات الثنائية والإقليمية الإيجابية بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة، وفق بيان لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال نائب قائد القوات الأمريكية في أفريقيا العميد لوجن فلورا: "إن التدريبات ستعزز التزام بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بمكافحة الإرهاب هناك".

وأضاف أن التدريبات تساعد على تحسين استعداد قوات بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال لمحاربة الإرهاب، فضلا عن أداء مهام حفظ السلام للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فقد خلقت التدريبات بيئة مواتية لبناء الصداقة المهنية بين المتدربين وأفراد قوات الجيش من خلال التغلب على الحواجز اللغوية والتنوع الثقافي الذي يعد لب عمل الفريق.

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وحث العميد فلورا المتدربين على تطبيق المعرفة التي حصلوا عليها وتنفيذها على أرض الميدان.

بدوره، قال العميد هابتامو طلاهو رئيس مركز تدريب دعم السلام الإثيوبي: "إن التدريبات العسكرية التي جرت بين الجيشين ستساعد على التغلب على المشاكل الأمنية المعقدة الحالية".

ولفت إلى أن التدريبات التي حصل عليها المشاركون سيكون لها دور مهم في تعزيز عملية السلام في الصومال.

وأكد طلاهو التزام إثيوبيا بمهمة حفظ السلام في أفريقيا، موضحا أن بلاده تلعب دورها في حفظ الأمن شرق أفريقيا والقارة.

يشار إلى أن هذه التدريبات شارك فيها نحو 1100 من العسكريين والأفراد الحكوميين، وشملت مناورات للقوات البرية لتعزز القوات بالاستعداد والمهارات اللازمة لدعم عمليات حفظ السلام والأمن الإقليمي.

كما شاركت في هذه التدريبات قوات من البرازيل وبوروندي وكندا وجيبوتي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكينيا وهولندا ورواندا والصومال وأوغندا والمملكة المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية مثل مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الأمريكي للسلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر.