المبعوث الأمريكي لأفغانستان يستأنف المحادثات مع طالبان قريبا

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الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في كابول

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد سيستأنف محادثات السلام مع حركة طالبان قريبا.

ومن المقرر أن يسافر خليل زاد، الذي أجرى ثماني جولات من المحادثات مع طالبان منذ أواخر العام الماضي بهدف إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 18 عاما، من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة مرورا بباكستان.

وكتب خليل زاد على تويتر "أنا ذاهب إلى الدوحة وسأمر على إسلام اباد. في الدوحة، إذا قامت طالبان بدورها، سنقوم بدورنا، ونبرم الاتفاق الذي كنا نعمل عليه".

وعُين خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي مولود في أفغانستان، العام الماضي للتفاوض على تسوية سياسية مع طالبان التي تسيطر الآن على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من الحكم قبل 18 عاما تقريبا.

ووصل إلى كابول في يوليو تموز وعقد اجتماعات مع الرئيس أشرف غني وكبار مسؤولي الأمن وقادة المعارضة وأعضاء من المجتمع المدني لبحث عملية السلام قبل إبرام اتفاق مع طالبان.

وكتب على تويتر "أختتم أفضل زياراتي من حيث النتائج لأفغانستان منذ أن توليت وظيفة المبعوث الخاص. اتفقت الولايات المتحدة وأفغانستان على الخطوات التالية".

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وأضاف أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على فريق تفاوض ومجموعة للدعم الفني.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات إنها قد تختتم باتفاق على انسحاب القوات الاجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن بعض كبار أعضاء فريق التفاوض الخاص بالحركة سيسافرون إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وإن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين ستستأنف بعد عودتهم إلى الدوحة.

وأضاف "لا أستطيع تحديد متى ستبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة".

والتقى قادة بارزون في طالبان برجال دين من إندونيسيا وباكستان هذا الأسبوع لبحث عملية السلام والوضع السياسي في أفغانستان.