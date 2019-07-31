شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة وزير العدل الجزائري بسبب الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي، اليوم (الأربعاء)، وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلاً منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي، اليوم (الأربعاء)، وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلاً منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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