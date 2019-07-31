شكرا لقرائتكم خبر عن توافق صيني - أمريكي بشأن المفاوضات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (شنغهاي) وصفت الصين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون اليوم (الأربعاء) في مدينة شنغهاي الصينية بأنها «بناءة»، في حين اتّفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات عديدة في سبتمبر. فيما أعلن المكتب الاعلامي للبيت الأبيض في بيان اليوم، أن الجانب الصيني أكد تعهده شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بشكل اكبر.

وصفت الصين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون اليوم (الأربعاء) في مدينة شنغهاي الصينية بأنها «بناءة»، في حين اتّفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات عديدة في سبتمبر. فيما أعلن المكتب الاعلامي للبيت الأبيض في بيان اليوم، أن الجانب الصيني أكد تعهده شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بشكل اكبر.

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