شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المئات يتظاهرون في مدينة الأُبيض تنديداً بمقتل الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأبيض) تظاهر المئات في شوارع مدينة الأُبيض بوسط السودان، اليوم (الأربعاء)، تندّيداً بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص، بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة جرت الإثنين الماضي. وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالا ونساء «الدم بالدم لا نقبل الديّة» فيما كانوا يجوبون شوارع الأُبيض حيث قتل المتظاهرون الستة.

تظاهر المئات في شوارع مدينة الأُبيض بوسط السودان، اليوم (الأربعاء)، تندّيداً بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص، بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة جرت الإثنين الماضي. وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالا ونساء «الدم بالدم لا نقبل الديّة» فيما كانوا يجوبون شوارع الأُبيض حيث قتل المتظاهرون الستة.

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