شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على مخيمات فلسطينية بجنوب لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) نفذت طائرات حربية إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، غارات وهمية في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية. وقالت الفصائل الفلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية، حلقت على ارتفاع منخفض ونفذت غارات وهمية فوق مخيمات عين الحلوة والبركسات والمية ومية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا.

نفذت طائرات حربية إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، غارات وهمية في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية. وقالت الفصائل الفلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية، حلقت على ارتفاع منخفض ونفذت غارات وهمية فوق مخيمات عين الحلوة والبركسات والمية ومية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا.

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