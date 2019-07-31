شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى بانفجار في غرب أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال مسؤولون أفغان اليوم (الأربعاء)، إن عبوة ناسفة انفجرت في غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً كانوا في حافلة وإصابة 27 آخرين. وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن الانفجار وقع في منطقة آب خرما بإقليم فراه على الطريق السريع بين عاصمتي إقليمي هرات وقندهار.

قال مسؤولون أفغان اليوم (الأربعاء)، إن عبوة ناسفة انفجرت في غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً كانوا في حافلة وإصابة 27 آخرين. وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن الانفجار وقع في منطقة آب خرما بإقليم فراه على الطريق السريع بين عاصمتي إقليمي هرات وقندهار.

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