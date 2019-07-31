العملة الإيرانية تواصل الانهيار تحت ضغط العقوبات

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران) أقرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية قاسية، اليوم (الأربعاء)، خطة لحذف الأصفار من عملتها، واستبدال الريال الحالي بـ«التومان». وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي في العاصمة طهران، إن «الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة و"التومان"سيكون العملة الوطنية». وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي. وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.

أقرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية قاسية، اليوم (الأربعاء)، خطة لحذف الأصفار من عملتها، واستبدال الريال الحالي بـ«التومان». وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي في العاصمة طهران، إن «الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة و"التومان"سيكون العملة الوطنية». وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي. وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.

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