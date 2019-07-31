شكرا لقرائتكم خبر عن نفط إيران بلا زبائن.. تكدس أكثر من 111 مليون برميل في الموانئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

ذكر موقع إذاعة «فردا» الأمريكية الناطقة بالفارسية من براغ في التشيك، أن بيانات شركات تتبع الناقلات تُظهر أن أكثر من 111 مليون برميل من نفط إيران أصبحت مكدسة في الموانئ دون زبائن خلال شهر يوليو الجاري فقط.

وتشير الأرقام التي تم الحصول عليها من شركة «Kpler» التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع أنحاء العالم، إلى أن النفط الإيراني المُخزّن في ناقلات ثابتة حول منطقة الخليج العربي وصل إلى 56 مليون برميل، أي ما يقرب من الضعف منذ شهرين فقط.

كما توضح الأرقام أن 55.5 مليون برميل أيضاً يتم تخزينها في منشآت برية في إيران، وكمية كبيرة أخرى منها في منشآت داليان وجينجو في الصين، وبهذا يبلغ إجمالي مخزون النفط المكدس ما لا يقل عن 111 مليون برميل، منذ بدء سريان الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيراني مطلع مايو الماضي.