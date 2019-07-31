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البحرين تستضيف اجتماعاً دولياً لمناقشة أمن الملاحة في الخليج

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي)

تستضيف البحرين اليوم (الأربعاء) اجتماعاً عسكرياً لمناقشة أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، ورفعت منسوب التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: «تستضيف مملكة البحرين اليوم اجتماعاً عسكرياً دولياً هاماً، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور». وأضافت أنّ الهدف بحث سبل «التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الارهابية التابعة لها، والتي تهدد استقرار المنطقة والعالم ككل».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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