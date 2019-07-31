شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنر يبحث مع العاهل الأردني عملية السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمّان) التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الأربعاء) في العاصمة الأردنية عمّان، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقاً لما أفاد به الديوان الملكي الأردني.

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الأربعاء) في العاصمة الأردنية عمّان، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقاً لما أفاد به الديوان الملكي الأردني.

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