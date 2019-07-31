الكويت والعراق تبحثان ملف المفقودين في حرب الخليج

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمّان) عقدت لجان من الصليب الأحمر والكويت والعراق، اليوم (الأربعاء)، إجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان، بحث خلاله ملف المفقودين منذ اجتياح العراق الكويت عام 1990.

عقدت لجان من الصليب الأحمر والكويت والعراق، اليوم (الأربعاء)، إجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان، بحث خلاله ملف المفقودين منذ اجتياح العراق الكويت عام 1990.

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