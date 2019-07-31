شكرا لقرائتكم السيسي: عقل مصر محفوظ تحت الأرض بعمق 14 متراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "عقل مصر الذي يضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالدولة المصرية والخوادم الإلكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات والخدمات التي تقدمها الحكومة محفوظ في مكان آمن وسري تحت الأرض وبعمق 14 مترا".

وأكد السيسي خلال مشاركته في جلسة عن الرقمنة والتحول الرقمي بالمؤتمر الوطني للشباب، أن مصر عملت على تأسيس عقل جامع لكافة بيانات الدولة والشعب المصري وأجهزة الحكومة والخوادم الخاصة بالجهاز الحكومي، وتم حفظ ذلك في مقر آمن وسري تحت الأرض بعمق 14 مترا في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتبادل مع مكان آخر قريب منه، مضيفا أن هذا المشروع تم تجهيزه تزامنا مع انتقال الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الجديدة وقدرت تكلفته بنحو 25 مليار جنيه.

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وقال إن هذا المشروع سيكون مفيدا لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحليل البيانات وسهولة استخراجها، وطرح المقترحات، والوصول للنتائج المؤكدة والسليمة من خلال معلومات وبيانات دقيقة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نحو 50 ألف حاسب آلي وآلاف الموظفين المدربين على الرقمنة، للوصول لخدمات سريعة وتكنولوجية متطورة للمواطنين.

وأكد الرئيس المصري أن قواعد البيانات الكاملة للمجتمع المصري أمن قومي، ومشروع كبير تم الإعداد به بعناية فائقة خلال السنوات الماضية، متعهدا بحدوث تغير جذري في أداء الجهاز الإداري للدولة خلال عامين.

وأكد الرئيس السيسي أنه بنهاية العام المقبل ستكون مصر قد وصلت لدرجة عالية في المنظومة الرقمية بمقدار 95%، مشيرا إلى أن بيانات المواطنين يتم التعامل معها بحذر وضوابط مشددة، ولا يتم الكشف عنها إلا وفق قواعد منظمة ومحددة.