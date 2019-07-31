عقل في اخبار إلى بطيش:لاتخاذ التدابير الآيلة للمحافظة على حقوق المستهلك

وجه عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي ​وديع عقل​ إخبارا إلى وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ حول الاسعار المرتفعة لتذاكر السفر من وإلى ​لبنان​، طالبا اتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى المحافظة على حقوق المستهلك اللبناني، داعيا إلى "العمل على تحفيز تنافسية ​الاقتصاد اللبناني​ لناحية أسعار تذاكر السفر من وإلى لبنان".

كما طالب بـ"فتح تحقيق مع شركات السفر العالمية لناحية التفاوت الكبير في الاسعار على الخطوط الجوية مقارنة مع بلدان أخرى".

ودعا أيضا إلى التحقيق مع ​شركة طيران الشرق الاوسط​ حول ​تفاصيل​ المبالغ الواردة على بطاقات السفر، أسبابها، أسس التسعير، هامش الارباح، المصاريف التشغيلية، وغيرها...".

كما شدد على ضرورة ضبط المخالفات داخل وخارج لبنان واتخذا الاجراءات الادارية والطلب إلى ​القضاء​ المختص التوسع في التحقيق عند الاقتضاء وصولا إلى تأمين أفضل خدمة للمواطن اللبناني المقيم والمنتشر".