وقّع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مرسوم دعوة ​الهيئات الناخبة​ في دائرة صور إلى انتخاب خلف للنائب المستقيل ​نواف الموسوي​، وذلك يوم الأحد 15 أيلول المقبل، على أساس النظام الأكثري.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بصور لانتخاب خلف للموسوي في 15 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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