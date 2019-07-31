الرئيس عون وقع 4 مراسيم تقضي بترقية تلامذة الكلية الحربية لرتبة ملازم بالمؤسسات العسكرية

وقّع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، 4 مراسيم تقضي بترقية تلامذة الكلية الحربية إلى رتبة ملازم في ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ و​الجمارك​، ابتداءً من أوّل آب.

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