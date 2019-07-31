ميقاتي تبرّع بالدم للجيش: أقل ما يمكن تقديمه له هو قطرة من دمنا

ركّز رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي، على أنّ "عشية عيد الجيش اللبناني، الّذي يدافع عن أرضنا ويحفظ الأمن، فإنّ أقلّ ما يمكن تقديمه لهذا الجيش هو قطرة من دمنا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من هنا، كان الاحتفال اليوم في طرابلس للتبرّع بالدم للجيش، ووجدت من المناسب أن أكون مع إخواني وأحبائي أهل العطاء الّذين قدّموا دماءهم للجيش"، لافتًا إلى "أنّنا نأمل ألّا يضطر إلى استخدامه إلّا بالصحة والعافية".
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