أسود للحسن: لكف يد محافظ الجنوب فرائحة ملفاته تشبه رائحة مكب النفايات

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، إلى أنّ "محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ جاهل في القانون، وتدخّله للحوؤل دون تسليم البلديات المستندات المطلوبة يشكّل خرقًا للقانون وتعديًا على حقوق المواطنين، لأنّ سلوكه المشبوه كموظّف رسمي يورّط الإدارة الّتي يمثّلها لغاية انتفاعيّة له"، مشدّدًا على أنّ "على النيابات العامة والتفتيش والوزارة المعنيّة التدخّل لمنع الانحراف السلوكي منه".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عندما يستدعي محافظ من يحميه ليغطّي مخالفاته وسوء إدارته، تدرك حتمًا أنّه مرتكب وأنّ ما يمرّره للبلديات يستدعي حمايتهم". وتوجّه إلى وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قائلًا: "طائفيّة المحافظ والشبهة على سلوكه وقراراته المشوبة بألف عيب تستدعي كفّ يده، لأنّ ملفّاته مكدّسة ورائحتها تشبه رائحة مكبّ ​النفايات​ القريب إلى مكتبه".