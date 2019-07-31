وقفة احتجاجبة للموظفين المصروفين من بو خليل في الحازمية

نظم الموظفون المصروفون من بو خليل وقفة احتجاجية امام الفرع الرئيسي في الحازمية مطالبين بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع لهم بعد وبايجاد حل للموظفين الـ400 المصروفين.
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