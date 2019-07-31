وقفة احتجاجبة للموظفين المصروفين من بو خليل في الحازمية

نظم الموظفون المصروفون من بو خليل وقفة احتجاجية امام الفرع الرئيسي في ​الحازمية​ مطالبين بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع لهم بعد وبايجاد حل للموظفين الـ400 المصروفين.

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