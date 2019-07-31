سعد: للحفاظ على عناصر قوة لبنان والتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

لفت رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ خلال لقائه رئيس حزب الوفاء الوطني أحمد علوان إلى أن "المرحلة دقيقة، والتحديات كبيرة، وعلى كل القوى والهيئات تحمل مسؤولياتها، تعزيزاً للوحدة ونبذاً لكل ​حالات​ الانقسام والتشرذم".

وأكد "أهمية الحفاظ على عناصر قوة ​لبنان​، والتمسك بمعادلة ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، لأنها تحمي لبنان وتشكل عامل ردع للعدوانية الصهيونية"، مشدداً على "حق لبنان بتحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والأجزاء المحتلة من قرية العجر".