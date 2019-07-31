سعد: للحفاظ على عناصر قوة لبنان والتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

لفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد خلال لقائه رئيس حزب الوفاء الوطني أحمد علوان إلى أن "المرحلة دقيقة، والتحديات كبيرة، وعلى كل القوى والهيئات تحمل مسؤولياتها، تعزيزاً للوحدة ونبذاً لكل حالات الانقسام والتشرذم".
وأكد "أهمية الحفاظ على عناصر قوة لبنان، والتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، لأنها تحمي لبنان وتشكل عامل ردع للعدوانية الصهيونية"، مشدداً على "حق لبنان بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والأجزاء المحتلة من قرية العجر".
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