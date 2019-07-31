مخزومي: مؤتمر الحملة الوطنية لدعم الصناعة جيد لكنه غير كاف

رأى النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "​مؤتمر​ الحملة الوطنية لدعم ​الصناعة​ جيد لكنه غير كاف، نجدد موقفنا خلال جلسات ​الموازنة​ بإعادة النظر في بروتوكولات تجارية لتحسين الصناعة. نحتاج لزيادة ​الصادرات​ وتحفيز الصناعيين وخفض تكاليف الإنتاج و​الضرائب​ وأسعار المواد الأولية و​الكهرباء​ وجذب الاستثمارات، فهل نرى خطوات جدية؟".

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