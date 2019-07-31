جريصاتي بحث مع معوض موضوع ازمة النفايات في أقضية الشمال

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة، رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في حضور النائب السابق ​جواد بولس​. اثر اللقاء، لفت النائب معوض الى انه "تم التداول مجددا بموضوع ازمة ​النفايات​ في أقضية ​الشمال​ والتي وضع لها خارطة طريق واضحة في اتجاه الحل، قد تؤدي سريعا الى رفع النفايات من الشارع كحل قصير المدى، بالتزامن مع وضع الاسس العملية للحل المستدام".

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