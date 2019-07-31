جريصاتي بحث مع معوض موضوع ازمة النفايات في أقضية الشمال

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في حضور النائب السابق جواد بولس.
اثر اللقاء، لفت النائب معوض الى انه "تم التداول مجددا بموضوع ازمة النفايات في أقضية الشمال والتي وضع لها خارطة طريق واضحة في اتجاه الحل، قد تؤدي سريعا الى رفع النفايات من الشارع كحل قصير المدى، بالتزامن مع وضع الاسس العملية للحل المستدام".
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