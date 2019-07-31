النشرة: قطع طريق بعلبك احتجاجا على إقفال البوابة الرئيسية لمقام السيدة خولة

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "أصحاب المحلات والمقاهي و​المطاعم​ قطعوا ​طريق بعلبك​ مقابل ​مقام السيدة خولة​، احتجاجًا على إقفال البوابة الرئيسية للمقام".

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