السيد: يمارسون الرذيلة تحت كل الأضواء، والنتيجة جرجرة وفشل بعد فشل

علّق النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على الوضع قائلا: " تسويات عندما تعمل على تسوية سياسية بين الزعماء أو الفرقاء في ​لبنان​، فذلك يشبه ممارسة الرذيلة على ​الدستور​ والقوانين والأصول، والرذيلة يفترض أن تحصل بالعتمة في تسويات هذه الأيام. يمارسون الرذيلة تحت كل الأضواء، والنتيجة جرجرة وفشل بعد فشل!! بدكم تنجحوا بالرذيلة؟ طفوا الضو".

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