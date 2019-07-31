اخماد حريق شب في خراج حنيدر العكارية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "حريقا شب في خراج بلدة حنيدر بسبب الحرارة المرتفعة، وأتى على مساحة من أشجار السرو والأعشاب اليابسة، وعملت عناصر الإطفاء التابع للدفاع المدني في المنطقة على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل إمتداده إلى الأراضي المجاورة ومن ثم عملوا على تبريده خوفا من تجدده بسبب سرعة الرياح".

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