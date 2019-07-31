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الجامعة الأنطونية والسفارة الإيطالية قدمتا حفلا موسيقيا ضمن مهرجانات بعلبك الدولية

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قدّمت ​مهرجانات بعلبك​ الدولية بالتعاون مع ​الجامعة الأنطونية​ و​السفارة الإيطالية​، المركز الثقافي الايطالي، ليلة استثنائية في ​معبد باخوس​ في بعلبك، قاد فيها المايسترو الأب توفيق معتوق "القداس الجنائزي" للمؤلف الايطالي جوزيبي ڤيردي.

وقد شارك في هذا العمل جوقة ​الجامعة الانطونية​ وأوركسترا الحجرة التابعة للراديو الروماني في ​بوخارست​ مع أربع منشدين منفردين عالميين وهم ماريا أغرستا، دانييلا بارتشيللونا، جورجيو بيروجي وجون ريليي.

وتميز هذا العمل بصعوبة أدائه وضخامة انتاجه الى جانب حرفيّة عالية ومستوى عالمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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