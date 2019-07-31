الجامعة الأنطونية والسفارة الإيطالية قدمتا حفلا موسيقيا ضمن مهرجانات بعلبك الدولية

قدّمت ​مهرجانات بعلبك​ الدولية بالتعاون مع ​الجامعة الأنطونية​ و​السفارة الإيطالية​، المركز الثقافي الايطالي، ليلة استثنائية في ​معبد باخوس​ في بعلبك، قاد فيها المايسترو الأب توفيق معتوق "القداس الجنائزي" للمؤلف الايطالي جوزيبي ڤيردي.

وقد شارك في هذا العمل جوقة ​الجامعة الانطونية​ وأوركسترا الحجرة التابعة للراديو الروماني في ​بوخارست​ مع أربع منشدين منفردين عالميين وهم ماريا أغرستا، دانييلا بارتشيللونا، جورجيو بيروجي وجون ريليي.

وتميز هذا العمل بصعوبة أدائه وضخامة انتاجه الى جانب حرفيّة عالية ومستوى عالمي.