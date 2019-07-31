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قدّمت مهرجانات بعلبك الدولية بالتعاون مع الجامعة الأنطونية والسفارة الإيطالية، المركز الثقافي الايطالي، ليلة استثنائية في معبد باخوس في بعلبك، قاد فيها المايسترو الأب توفيق معتوق "القداس الجنائزي" للمؤلف الايطالي جوزيبي ڤيردي.
وقد شارك في هذا العمل جوقة الجامعة الانطونية وأوركسترا الحجرة التابعة للراديو الروماني في بوخارست مع أربع منشدين منفردين عالميين وهم ماريا أغرستا، دانييلا بارتشيللونا، جورجيو بيروجي وجون ريليي.
وتميز هذا العمل بصعوبة أدائه وضخامة انتاجه الى جانب حرفيّة عالية ومستوى عالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الأنطونية والسفارة الإيطالية قدمتا حفلا موسيقيا ضمن مهرجانات بعلبك الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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