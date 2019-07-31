أفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت" الاسرائيلية بان "صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط، جاريد كوشنر سيبدأ زيارة إلى إسرائيل والسعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر، حاملا معه اقتراحا للقادة العرب"، موضحةً أنه "من المتوقع أن يتم توجيه دعوة للرؤساء العرب لحضور مؤتمر في كامب ديفيد، وفيه سيطرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية صفقة القرن".
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي ترامب أثناء هذا المؤتمر عن الخطوط العريضة لصفقة القرن دون الخوض في تفاصيلها، فعلى سبيل المثال، سيقول نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم لوجود فلسطيني في القدس الشرقية ولكن ليس بالضرورة كعاصمة، وغيرها من المبادئ التي قد تتضمنها الخطة الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت إحرنوت: كوشنر سيبدأ جولة حاملا مقترحا لعقد "كامب ديفيد" جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.