يديعوت إحرنوت: كوشنر سيبدأ جولة حاملا مقترحا لعقد "كامب ديفيد" جديد

أفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت" الاسرائيلية بان "صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه لشؤون ​الشرق الأوسط​، ​جاريد كوشنر​ سيبدأ زيارة إلى ​إسرائيل​ و​السعودية​ ومصر و​الإمارات​ و​الأردن​ وقطر، حاملا معه اقتراحا للقادة العرب"، موضحةً أنه "من المتوقع أن يتم توجيه دعوة للرؤساء العرب لحضور ​مؤتمر​ في ​كامب ديفيد​، وفيه سيطرح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية ​صفقة القرن​".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي ترامب أثناء هذا المؤتمر عن الخطوط ​العريضة​ لصفقة القرن دون الخوض في تفاصيلها، فعلى سبيل المثال، سيقول نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم لوجود فلسطيني في ​القدس الشرقية​ ولكن ليس بالضرورة كعاصمة، وغيرها من المبادئ التي قد تتضمنها الخطة الأميركية".