ريابكوف: نشر واشنطن صواريخ نووية في أوروبا قد يجبر روسيا على التحرك

لفت نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ إلى أن "نشر ​الولايات المتحدة​ ، صواريخا نووية في ​أوروبا​، محظورة وفقاً لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى ، ومن الممكن أن تدفع ​روسيا​ للتحرك"، مؤكداً أنه "يمكن أن تجبر روسيا على التحرك". ووصف التوجهات الأمنية للولايات المتحدة و​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" بـ"اللامسؤولة".

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