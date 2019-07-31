سانا: عودة دفعة جديدة من السوريين من مخيم الركبان إلى مناطقهم المحررة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "في إطار الجهود الّتي تبذلها ​الدولة السورية​ لتمكين السوريين المهجرين بفعل ​الإرهاب​ من العودة إلى مناطقهم المحرّرة، وصلت عشرات الأسر السورية إلى ممر جليغم في ​ريف حمص​ قادمة من مخيم الركبان في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، حيث تنتشر قوات أميركية ومجموعات إرهابية".

ولفتت إلى أنّه "قُدّمت المساعدات الغذائية والطبية للعائدين، وعمدت الجهات المعنيّة إلى استكمال البيانات الشخصيّة للقادمين، ومن ثمّ تمّ نقلهم إلى مراكز للإقامة المؤقتة في حمص عبر حافلات خصّصتها المحافظة لهذه الغاية".