مسؤول ایراني: الاعداء اوجدوا داعش لمهاجمة ايران بعد سوريا والعراق

اكد رئيس مؤسسة حفظ ونشر اثار وقيم الدفاع المقدس في ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية العميد بهمن كاركر ان "الاعداء اوجدوا تنظيم "داعش" الارهابي لمهاجمة ايران بعد ​سوريا​ و​العراق​"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية شلت الاعداء على بعد آلاف الكيلومترات".

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