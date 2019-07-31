أعلنت ​وزارة الخارجية​ الهولندية أن "​هولندا​ قررت تعليق مساهمتها السنوية لتمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​، بانتظار توضيحات حول تهم طالت "​الأونروا​" بسوء الإدارة واستغلال السلطة"، مؤكدةً "أنها أعربت للأمم المتحدة ولمنظمة الأونروا عن قلقها العميق في هذا الشأن، وطلبت المزيد من التوضيحات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الهولندية: تعليق المساهمة السنوية لتمويل وكالة "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.