تجمع المهنيين السودانيين حمل المجلس الانتقالي مسؤولية أحداث مدينة الأبيض

حمل تجمع المهنيين ​السودانيين​، ​المجلس العسكري​ الانتقالي "مسؤولية أحداث مدينة الأبيض التي خلفت 6 قتلى بينهم طلاب"، مشيراً إلى أن "واجب المجلس العسكري حماية المواطنين وليس قتلهم"، مضيفا أنه "ينبغي على والي شمال ​كردفان​ تقديم الجناة للمحاكمة بالسرعة المطلوبة، بدل السعي وراء تغييب الحقيقة".

وأكد التجمع "سلمية المظاهرات وحق المواطنين في الخروج"، داعيا المجلس العسكري إلى "حماية مواكب مليونية الغد".

يذكر أن متظاهرين قتلوا خلال ​احتجاجات​ في مدينة الأبيض ضد النقص في الغذاء، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجوال ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.